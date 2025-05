Lustra: amministrazione punta sull’edilizia scolastica. Ok ad un progetto da 2 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Lustra punta sull’edilizia scolastica. L’Ente, forte di una popolazione di alunni che raggiunge le cento unità, ha approvato un progetto esecutivo per l’istituto Mario Inverso di Corticelle e punta ad ottenere i necessari finanziamenti per avviare le opere. In questi giorni, inoltre, sono in corso opere sull’asilo nido.

Scuole a Lustra, parla il sindaco Luigi Guerra

«Abbiamo presentato un progetto sulla scuola di Corticelle, un intervento innovativo di circa due milioni di euro per l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio. Andiamo fieri della nostra popolazione scolastica e puntiamo sempre più sulla sicurezza e l’innovazione», ha detto il primo cittadino, Luigi Guerra.

Quanto all’asilo nido l’Ente è già al lavoro sull’impiantistica, ma ci sarà anche un nuovo parco verde: «sarà a disposizione di tutti i cittadini della comunità di Lustra», garantisce Guerra.