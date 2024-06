Lustra: niente pluriclasse alla scuola di Corticelle, soddisfazione del sindaco

Grande soddisfazione a Lustra per la conferma che anche quest’anno la scuola di Corticelle non avrà pluriclasse. Un risultato importante che premia l’impegno dell’amministrazione comunale e di tutto il corpo docente.

“Siamo felici di annunciare che per il secondo anno consecutivo non ci saranno pluriclasse alla scuola di Corticelle“, dichiara il Sindaco di Lustra. “Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra e alla sinergia tra tutti gli attori coinvolti“.

Il primo cittadino tiene a ringraziare in primis i genitori che hanno scelto di iscrivere i propri figli alla scuola di Corticelle, dimostrando fiducia nel progetto educativo e nella professionalità degli insegnanti. “Un sentito ringraziamento va anche alle docenti che, con dedizione e impegno quotidiano, garantiscono un’istruzione di qualità ai nostri bambini“, aggiunge.

Niente pluriclasse a Lustra

Le pluriclassi vengono costituite nei comuni in cui il numero di iscritti non consente la creazione di una monoclasse. Quindi, per consentire lo svolgimento del servizio scolastico, si riuniscono alunni di classi diverse nella stessa aula. L’offerta didattica delle pluriclasse è spesso oggetto di discussione. Ecco perché non avere pluriclasse rappresenta motivo di soddisfazione.