L’US Rofrano Laurito chiude la sua storia: addio al calcio da campioni

L’US Rofrano Laurito ha annunciato ufficialmente la decisione di non procedere all’iscrizione al prossimo campionato di calcio. Una scelta sofferta che segna la fine di un ciclo durato sei anni, durante il quale la compagine salernitana ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport locale nel torneo di Terza Categoria della provincia di Salerno, culminato con la vittoria del titolo di categoria.

La realtà calcistica, nata dall’iniziativa di un gruppo di sostenitori e amici locali, ha comunicato l’interruzione delle attività attraverso una nota ufficiale, sottolineando come le motivazioni alla base dello stop risiedano nell’esaurimento dello spirito aggregativo originario che aveva dato vita al progetto sportivo.

La decisione di fermarsi al vertice

Il percorso dell’US Rofrano Laurito si conclude nel momento di massimo risultato sportivo, dopo un’annata da protagonisti assoluti conclusa con la conquista del campionato. La dirigenza ha precisato che la scelta non scaturisce da una perdita di passione verso la disciplina o verso i colori sociali, bensì dalla presa di coscienza di un mutato contesto valoriale all’interno del gruppo.

Come riportato all’interno della nota societaria, il venir meno delle spinte iniziali ha reso inevitabile la chiusura del progetto:

“La nascita della squadra rispondeva a un’idea semplice ma fondamentale: dare la possibilità ai ragazzi del territorio di giocare a calcio, indossare la maglia del proprio paese e sentirsi parte di una squadra e di una comunità. È proprio il venir meno, nel tempo, di quello spirito originario che ci porta oggi, con grande rammarico, a interrompere questo percorso. Senza le motivazioni e i valori che avevano portato alla nascita dell’US Rofrano Laurito, sarebbe venuto meno il senso stesso del progetto. Chiudiamo quindi questo capitolo nel modo più bello che potessimo immaginare: da campioni.”

Un legame profondo con il territorio cilentano

In questi sei anni di attività, l’US Rofrano Laurito non ha rappresentato soltanto un impegno dilettantistico, ma anche un aggregatore sociale per le comunità coinvolte. Il progetto ha consentito a numerosi atleti locali di competere a livello provinciale, creando un forte senso di appartenenza tra la squadra, i tifosi e i comuni di Rofrano e Laurito.

Attraverso la nota, la società ha voluto indirizzare un messaggio di ringraziamento a tutte le componenti che hanno sostenuto l’attività nel corso del triennio e oltre, inclusi i tesserati, gli staff tecnici, i volontari e le amministrazioni comunali coinvolte:

“Un grazie immenso va a tutti i tesserati che hanno fatto parte dell’US Rofrano Laurito in questi sei anni, agli allenatori, dirigenti, collaboratori e ai Comuni che ci hanno accompagnato. Ma soprattutto grazie ai tifosi che ci hanno seguito in casa e in trasferta. L’US Rofrano Laurito non è stata soltanto una squadra di calcio: è stata un gruppo di amici diventato una famiglia. La nostra avventura si ferma qui, ma tutto ciò che abbiamo costruito insieme resterà nella memoria di chi ha avuto la fortuna di viverlo.”

Con il mancato perfezionamento dell’iscrizione al nuovo campionato, si chiude così una pagina significativa per il calcio dilettantistico del Cilento e della provincia salernitana, lasciando in eredità un trofeo e il ricordo di un’esperienza sportiva vissuta in stretta sinergia con la comunità locale.