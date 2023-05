Lupo investito e ucciso sulla Cilentana

Si tratterebbe di un esemplare di lupo adulto l’animale che è stato investito e ucciso sulla Cilentana, all’altezza dello svincolo della Diga Alento. L’animale giaceva morto a bordo strada, probabile che sia stato investito la notte scorsa. Ad intercettarlo e immortalarlo Mario Spera. Del caso sono state informate le autorità che dovranno provvedere al recupero del corpo e agli esami del caso.

Gli avvistamenti di lupi nel Cilento

Non è un caso vedere i lupi agirarsi anche nei pressi di centri abitati o nelle aree a valle. Nei mesi scorsi diverse le testimonianze della loro presenza preseza nei centri del Monte Stella.

Tali avvistamenti talvolta destano preoccupazione, per lo più immotivata.

Perché non bisogna avere paura

l lupo è un animale che evita i contatti con gli umani, anche se può avvicinarsi ai centri abitati, come avviene pure in grandi città.

Secondo l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che monitora anche la presenza della fauna in tutto il Paese, i lupi sono animali elusivi, che non comportano rischi per l’uomo, e hanno un ruolo di regolazione delle popolazioni di prede come i cinghiali.

I lupi in Italia

Ma quanti lupi ci sono in Italia? Secondo le stime, dalle poche centinaia di esemplari presenti sul territorio trent’anni fa, oggi si contano circa duemila individui sugli Appennini e 190 nel Nord Italia.

Aumenti considerevoli anche sui rilievi del Cilento. Qui il lupo può essere anche utile a limitare la presenza di cinghiali che creano ben più danni del suo predatore.