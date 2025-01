Lungomare killer, ennesima tragedia a Salerno: donna investita e uccisa

Torna a tingersi di rosso il lungomare di Salerno. Una nuova tragedia è avvenuta intorno alle 8 di questa mattina, nei pressi della traversa di via Perito, nel quartiere Torrione.

Le prime ricostruzioni

Una donna di 78 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita da un’auto, nello stesso punto dove in passato si sono registrati altri investimenti mortali. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta in pieno da una vettura.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili e le ambulanze del 118 ma per la malcapitata, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono al lavoro per i rilievi del caso, al fine di ricostruire quanto accaduto e cercare di chiarire la dinamica del tragico incidente.