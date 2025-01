Tragedia in Brianza: coppia originaria di Roscigno investita, un morto e una ferita grave

Un drammatico incidente stradale si è verificato sabato mattina a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 78 anni è deceduto e sua moglie di 71 è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stati investiti da un’auto all’uscita di un supermercato. Entrambi sono originari di Roscigno.

L’incidente

Intorno alle 12:30, la coppia è stata travolta da una Nissan Micra mentre attraversava via Tiziano Vecellio. Stando alle prime ricostruzioni, i coniugi erano appena usciti dal negozio con i sacchetti della spesa quando sono stati investiti. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con un’eliambulanza, due automediche e due ambulanze. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Vimercate.

Indagini in corso

I carabinieri della Compagnia di Monza stanno indagando sull’accaduto. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi utili alle indagini. L’automobilista, che si è fermato a prestare soccorso, è stato portato in caserma per essere sentito.