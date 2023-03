Luigi Di Maio ha una nuova fiamma: è la cilentana Alessia D’Alessandro, plurilaureata già candidata con i 5 stelle

Luigi Di Maio, l’ex ministro degli Esteri e attuale vicepresidente del Consiglio dei Ministri, sembra avere una nuova fiamma: Alessia D’Alessandro.

I due sono stati avvistati insieme durante il weekend a Venezia, e sembra che la loro presenza in città non sia stata solo casuale. Infatti, la stampa italiana ha subito ipotizzato che i due stessero vivendo una nuova love story.

Chi è la plurilaureata Alessia D’Alessandro

Alessia, economista plurilaureata di 33 anni, è nata ad Agropoli ma la sua famiglia proviene da Castellabate. Dopo diversi anni trascorsi all’estero alla ricerca di successo, Alessia è riuscita a entrare a far parte dello staff del Centro ricerche economiche della Cdu, il partito di Angela Merkel, e attualmente lavora a Berlino presso il Wirtschaftsrat.

Nonostante la sua brillante carriera all’estero, Alessia ha deciso di tornare in Italia per impegnarsi attivamente in politica attraverso il Movimento Cinque Stelle.

La sua scelta nasce dalla volontà di dare una svolta al nostro Paese e di evitare che altri giovani, come lei, siano costretti ad abbandonarlo. Prima di questa decisione, Alessia aveva completato i suoi studi in Francia.

Il legame con il Cilento

La giovane donna, si era candidata alle elezioni politiche del 2018 con il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale di Agropoli-Castellabate. Ha un background internazionale, parla cinque lingue e ha studiato alla prestigiosa Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema.

Prima di incontrare Di Maio, viveva a Berlino, dove lavorava come assistente al marketing per la Wirtschaftsrat, un’organizzazione imprenditoriale vicina alla Cdu, il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel.

In un’intervista del 2018, la D’Alessandro aveva spiegato il suo legame con il Movimento 5 Stelle: “Li seguo da anni, da lontano. Ovviamente non sono un’attivista. Per me il Movimento è stato sempre l’unica alternativa reale al modo di fare politica in Italia perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del Paese”.

La love story con Di Maio

Non è ancora chiaro da quanto tempo la D’Alessandro e Di Maio si conoscano, ma sembra che i due stiano vivendo un momento di grande intimità. L’ex ministro degli Esteri aveva annunciato la fine della sua relazione con Virginia Saba lo scorso dicembre, dopo tre anni insieme.

Non ci resta che attendere per vedere se questa nuova love story si confermerà, ma nel frattempo gli occhi dei media italiani saranno puntati su questa coppia inaspettata.