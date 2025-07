Lotta agli incendi boschivi: al via il servizio della Comunità Montana del Bussento

È partito ufficialmente martedì primo luglio il servizio Antincendio Boschivo (AIB), un insieme di attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi messe in campo dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

Il servizio

Un servizio attivo dalle 7:30 alle 20, ogni giorno, fino al prossimo 30 Settembre, che include la pianificazione, la prevenzione, la sorveglianza e l’intervento attivo per contrastare e spegnere gli incendi boschivi. Un’attività capillare che si basa su 8 N.O.E.D, Nuclei Operativi di Emergenza e Difesa, composti da 80 operai idraulico forestali, 14 D.O.S (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) – due per ogni turno, 14 mezzi di lavoro e un’autobotte. Gli otto nuclei operativi sono presenti a Sapri, Torre Orsaia, Celle di Bulgheria, Camerota, Centola, San Nicola di Centola, Montano Antilia e Futani.

L’impegno della Comunità Montana

L’intensa attività messa in campo dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo copre una superficie forestale di circa 49mila ettari di terreno e riguarda 24 Comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. Numerose sono le segnalazioni che durante il periodo estivo giungono alla sala radio e che richiedono un intervento tempestivo delle forze messe in campo per contrastare un fenomeno, quello degli incendi boschivi, in continuo aumento.

Le finalità

L’obiettivo è quello di salvaguardare e tutelare l’ambiente ma anche l’incolumità e la sicurezza delle persone, spesso messa a serio rischio dagli incendi che divampato su tutto il territorio.