L’Orienteering Klubb torna ad Agropoli: prima tappa del Trofeo Italia Centrale

È tempo di avventura, di scoperta e di sfida: torna l’Orienteering ad Agropoli. Sabato 18 marzo, alle ore 10.30, la Piazza della Mercanzia diventa il punto di partenza della tappa 1 del Trofeo Italia Centrale 2023, organizzata dall’Agropoli Orienteering Klubb.

Orienteering, ecco cos’è

L’Orienteering è uno sport che richiede concentrazione, agilità mentale e fisica, ma soprattutto una grande passione per la natura. L’obiettivo della corsa è di individuare, in tempi brevi, i punti di controllo posti sulla mappa, attraverso percorsi stabiliti e segnalati con dei nastri. La sfida consiste nel trovare il percorso più veloce, tra ostacoli naturali e artificiali, per raggiungere la meta nel minor tempo possibile.

L’Agropoli Orienteering Klubb, associazione sportiva dilettantistica, organizza da anni eventi di orienteering, promuovendo l’attività sportiva all’aria aperta e la conoscenza del territorio. Questo sport è un’occasione unica per scoprire il territorio circostante e la sua bellezza, muovendosi a contatto con la natura in modo eco-sostenibile.

Ecco le info utili sulla prima tappa

La tappa 1 del Trofeo Italia Centrale 2023, organizzata a Agropoli, è un’occasione da non perdere per gli appassionati e per coloro che vogliono provare questa esperienza per la prima volta. L’evento, aperto a tutti, è l’occasione perfetta per scoprire l’emozione di una corsa adrenalinica, in cui la velocità e la capacità di orientarsi sono fondamentali.

In un mondo sempre più tecnologico, l’Orienteering rappresenta un modo diverso di approcciarsi alla natura e alla sfida, offrendo momenti di divertimento e di aggregazione, ma anche di crescita personale e di scoperta del proprio potenziale.

L’Agropoli Orienteering Klubb aspetta tutti coloro che vogliono partecipare alla tappa 1 del Trofeo Italia Centrale 2023, per una giornata all’insegna dello sport, della natura e della scoperta. La partecipazione è aperta a tutti, dai principianti ai professionisti, e il divertimento è garantito.