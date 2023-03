Locali comunali destinati ad ambulatorio medico: l’iniziativa di un Comune del Cilento

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, ha deciso di destinare alcuni locali di proprietà comunale con lo scopo di adibirli ad ambulatorio medico.

Ambulatorio medico alla frazione Velina: ecco dove

L’Ente cilentano, ha pertanto, espresso la volontà di concedere, in comodato d’uso gratuito, alla Dr.ssa Di Pizzo Maria l’utilizzo dell’immobile comunale sito in Via Velina \ SR ex SS 447 della Frazione Velina, nel quale sono stati identificati dei locali a piano terra da adibire ad ambulatorio medico e sala d’aspetto, per lo svolgimento della funzione del medico di base.

“Al fine di garantire l’assistenza primaria alla nostra Comunità e alle altre Comunità, a tutti coloro che ne avranno bisogno – dice il primo cittadino Eros La Maida – abbiamo disposto il comodato d’uso gratuito di due locali comunali , presso il Poliambulatorio di Velina di Castelnuovo Cilento, per studi medici di assistenza primaria”.

Un servizio importante per la comunità

Il servizio in questione è molto importante e di assoluto interesse pubblico, in quanto consentirà ai cittadini di beneficiare di prestazioni fondamentali evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana che ha difficoltà di accesso a locali non adeguati all’assenza di barriere architettoniche, e in modo da garantire ai residenti una sede definitiva e centrale più comoda.

L’ambulatorio medico è un elemento cruciale per il sistema sanitario in quanto rappresenta il primo punto di accesso per la prevenzione, diagnosi, trattamento e gestione delle malattie. Inoltre, l’ambulatorio medico può svolgere anche altre funzioni importanti per la salute dei pazienti.