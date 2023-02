Lo zafferano: la spezia più pregiata e ricca di proprietà nutrienti

Lo zafferano è una spezia pregiata e versatile che ha conquistato il mondo. Non solo è ricco di nutrienti, ma ha anche un profumo ed un sapore inimitabili. In questo articolo esamineremo le proprietà benefiche dello zafferano, le modalità di utilizzo ed i diversi modi in cui può essere acquistato. Scopriremo come lo zafferano sia diventato uno degli ingredienti più amati nella cucina internazionale e come possa essere usato per creare piatti deliziosi e raffinati.

Proprietà dello zafferano e i suoi benefici

Lo zafferano è una spezia pregiata che viene generalmente utilizzata nella cucina mediterranea ed è ricca di proprietà benefiche. È una pianta erbacea perenne che cresce fino a 20 cm di altezza, con fiori viola-azzurro dal profumo intenso e dal sapore particolarmente aromatico. Lo zafferano è molto ricco di antiossidanti, vitamine e minerali come calcio, potassio, ferro, fosforo, magnesio, zinco, rame e selenio. I principali composti attivi presenti nello zafferano sono la crocina, la crocetina e l’afranum che sono responsabili del suo aroma e del suo colore. Lo zafferano ha anche proprietà antinfiammatorie, digestive, carminative e antispasmodiche. Lo zafferano è un ottimo rimedio naturale per trattare disturbi come l’epilessia, lo stress, l’ansia e la depressione. Inoltre, lo zafferano può essere usato come rimedio contro la tosse e il mal di gola.

Come coltivare lo zafferano

La coltivazione dello zafferano richiede una certa conoscenza della tecnica di coltivazione e della cura degli stessi bulbi per ottenere raccolti di qualità. La pianta necessita di un clima caldo ma umido con temperature tra i 15°C e i 40°C ed un terreno ben drenato che sia ricco di sostanze nutritive come azoto, fosforo, potassio e calcio. Le piante di zafferano vanno piantate ad una profondità di circa 10 cm in buche fatte a mano con un paio di forbici da giardino. Dopo aver piantato le bulbi occorre applicare fertilizzanti liquidi ricchi di azoto per favorire la crescita delle piante durante la stagione vegetativa. Un altro passaggio importante è l’irrigazione regolare per mantenere il terreno umido ma non inzuppato. Un buon modo per testare il grado di umidità del terreno è quello di affondare un dito nel terreno: se si sente l’umidità si ha praticamente la certezza che il terreno sia sufficientemente bagnato.

Come cucinare lo zafferano

Lo zafferano può essere usato in cucina sia fresco che essiccato, ed entrambe le forme possono fornire sapori intensi alla maggior parte dei piatti salati o dolci in cui viene utilizzato. Per preservarne il sapore intenso e i benefici nutrizionali è consigliabile aggiungere lo zafferano alla fine della cottura in modo da non disperderne gli aromi durante il processo culinario. Lo zafferano può essere utilizzato nella preparazione di primi piatti come risotti o minestroni, secondi piatti a base di pesce o carne o anche dolci come creme o budini allo zafferano. Inoltre è possibile preparare tisane allo zafferano con acqua calda o latte per godersi i benefici della spezia in modo piacevole ed appagante al palato.

Chi non può mangiare lo zafferano

Purtroppo lo zafferano non può essere consumato da tutti poiché può causare allergie ed effetti collaterali indesiderati nell’organismo umano se assunto in quantità elevate. Si consiglia quindi a chi soffre di allergie alimentari o ad altri disturbi intestinali come colite o gastrite di evitare l’uso dello zafferano o di consultare un medico prima di assumerlo. Inoltre, va detto che le donne incinte dovrebbero evitare l’assunzione di questa spezia poiché è noto che ha effetti lassativi abbastanza forti se assunta in grande quantità.

Consigli utili sull’uso dello zafferano

Lo zafferano è un ingrediente particolarmente versatile che può essere usato in moltissime preparazioni culinarie diverse ed offrire gustose combinazioni tra sapori diversi anche semplicemente con l’aggiunta di qualche pizzico nella preparazione finale del piatto. Un consiglio utile quando si acquista lo zafferano è quello di verificarne sempre la qualità poiché alcuni produttori possono scadere nel tentativo di aumentare i profitti utilizzando meno ingredienti attivi rispetto a quelli previsti dalla ricetta originale. Quando si conserva lo zafferano bisognerebbe anche fare attenzione ad evitare l’esposizione diretta alla luce del sole poiché questa potrebbe alterarne il sapore e rovinarne le proprietà benefiche principali per l’organismo umano ed anche diminuire drammaticamente il tempo di conservazione dello stesso prodotto.

Lo zafferano è una spezia preziosa e speciale, usata da secoli per aromatizzare le ricette. Non solo ha un gusto delizioso, ma è anche ricco di proprietà benefiche per la salute. Se volete sperimentare con questo ingrediente magico, ci sono molte ricette che potete provare a casa vostra. Cogli l’occasione e scoprite tutti i segreti dello zafferano.