L’Istituto Comprensivo di Castellabate trionfa nella fase provinciale dei Giochi Sportivi studenteschi

L‘Istituto Comprensivo Castellabate ha raggiunto un ottimo piazzamento nella fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, una manifestazione che coinvolge migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. La squadra dell’istituto cilentano si è classificata al primo posto nella categoria Ragazzi nella finale di corsa campestre, che si è svolta ad Agropoli il 23 febbraio 2023. Inoltre, due atleti dell’Istituto sono saliti sul podio per i loro egregi piazzamenti individuali.

La giornata

All’evento sono intervenuti il dirigente dell’Ambito Territoriale di Salerno, Mimí Minella, e il coordinatore dei servizi di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ambito Territoriale, Assunta Vitale, che hanno elogiato il lavoro svolto dalla scuola per promuovere l’attività sportiva tra i suoi studenti. La dirigente scolastica dell’Istituto, Gina Amoriello, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e ha ringraziato tutti i ragazzi che hanno rappresentato l’istituto con impegno e dedizione, nonché i genitori, i docenti preparatori e gli accompagnatori Rossella Guida, Domenico Giannella e Aniello Chiariello.

Ecco chi ha partecipato alla gara

Alla gara hanno preso parte gli alunni: Capaccio Gaetano (3° posto individuale), Mazzeo Antonio Carlo, Piccirillo Raffaele e Rizzo Gabriele per la cat. Ragazzi; Di Dario Alessia, Guida Elisabetta, Lo Schiavo Eleonora e Villani Velia Maria (3° posto individuale) per la cat. Ragazze; Amato Angelo Raffaele, Ciardi Luca, Magariello Giuseppe e Santoro Alessandro per la cat. Cadetti; Kocaj Sabrina, Lykov Alessandra e Pinto Giulia per la categoria Cadette.

La ripresa delle attività sportive è stata accolta con grande entusiasmo dagli alunni, che hanno dimostrato di essere motivati a superare le difficoltà legate alla carenza di spazi per l’allenamento all’atletica leggera. La dirigente scolastica ha sottolineato come l’attività motoria offra ai ragazzi non solo benefici fisici, ma anche un percorso di crescita psicologica e sociale, attraverso l’acquisizione di valori e stili di vita positivi, il rispetto delle regole e l’inclusione.

L’istituto promuove uno stile di vita sano

L’Istituto Comprensivo Castellabate ha individuato la promozione delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano come uno degli obiettivi prioritari della sua offerta formativa. Tra le tematiche affrontate con i docenti referenti ci sono la prevenzione delle dipendenze, la corretta postura e una sana alimentazione, attraverso progetti come “A spasso con la tua schiena – Crescere felix”, promosso dall’Asl Salerno, e il programma nazionale “Frutta e verdura nelle scuole” per la Scuola Primaria. Inoltre, l’Istituto ha aderito a iniziative come “Joy of moving” per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e “Scuola Attiva Kids” per la Primaria.

Il successo dell’Istituto Comprensivo Castellabate nella fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi è la testimonianza del lavoro svolto dalla scuola per promuovere l’attività fisica e lo sport tra i suoi studenti, non solo per i benefici fisici ma anche per quelli psicologici e sociali che l’attività motoria può offrire.