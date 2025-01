Lions Eboli Valle del Sele, tutto pronto per la rassegna letteraria: ecco gli appuntamenti in programma

La fase progettuale su carta ha ceduto il passo a quella organizzativa che cura tutti dettagli e così il ciclo di incontri organizzato dal Lions club Eboli Valle del Sele, in collaborazione con Mondadori Point di Eboli, è pronto per attirare l’attenzione di giovani e meno giovani presso la libreria del centro.

Ecco la rassegna letteraria

La rassegna “Librincentro” vedrà la presenza di alcuni tra i maggiori autori del panorama letterario nazionale. Al centro della città e in centro al ciclo di incontri saranno i libri, vere e proprie bussole per conoscere il mondo e conoscersi. Gli appuntamenti con gli scrittori non saranno solo l’occasione per ascoltare le storie e i personaggi creati dalla loro fervida immaginazione, ma anche occasione per contribuire alla donazione di una biblioteca di libri da destinare all’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e Alcolismo I.CATT di Eboli, nella convinzione che essi siano “riserve di grano da ammassare per l’inverno dello spirito”, come diceva Marguerite Yourcenar.

Gli appuntamenti

Si inizierà, quindi, il 24 gennaio alle ore 18.00 alla libreria Mondadori, via Umberto Nobile di Eboli alle ore 18.00, con Salvatore Basile, scrittore, sceneggiatore, regista di famosi successi televisivi che presenterà il suo ultimo romanzo “Cinquecento catenelle d’oro” edito da Garzanti; si continuerà il 7 febbraio con Milena Palminteri scrittrice di “Come l’arancio amaro”, edito da Bompiani e il 19 febbraio con Gabriella Genisi, scrittrice e ideatrice di Lolita Lobosco e il suo “Giochi di ruolo” ed. Marsilio.