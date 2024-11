Il Lions Club di Paestum e Castellabate aderisce alla Giornata Nazionale della colletta alimentare

A Capaccio Paestum, come in molti comuni della Provincia di Salerno, scende in campo la solidarietà per la giornata nazionale della colletta alimentare, prevista il prossimo sabato 16 novembre. Il Lions Club Paestum Host e il rispettivo Leo Club, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, saranno presenti al supermercato Decò Market di via Magna Graecia, 727 a Capaccio Paestum, per chiedere ai cittadini di donare spontaneamente durante la loro spesa generi di prima necessità o alimenti non deperibili da destinare alle persone in stato di bisogno.

Una giornata a sostegno delle persone bisognose

Il ricavato della raccolta sarà distribuito attraverso la Caritas Diocesana di Vallo della Lucania alle famiglie bisognose del territorio capaccese e del circondario. I presidenti del Lions Club, Luca Di Bartolomeo, e del Leo Club, Francesca De Vita, insieme ai loro soci, invitano i cittadini capaccesi a partecipare alla raccolta con un piccolo gesto di solidarietà.

Anche il Lions Club di Castellabate “Cilento Antico” aderisce alla giornata nazionale della colletta alimentare con l’iniziativa del “Banco alimentare”, Sabato 16 Novembre. I volontari saranno presenti presso il supermercato “Conad” di Via Sant’Andrea n. 2 – Santa Maria di Castellabate.