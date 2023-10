L’intuizione dei pediatri del “Curto” di Polla: scoprono massa tumorale ad una bambina di 10 anni

Ancora un caso di buona sanità si registra all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Potrebbe essere visto come un semplice espletamento delle funzioni dei sanitari dell’ospedale pollese, ma in realtà la professionalità, l’intuizione e lo zelo del personale medico del reparto guidato dal dottore Teodoro Stoduto ha consentito di capire che la cefalea e l’andatura claudicante riscontrata in una bambina di 10 era dovuta da una massa tumorale di 4 centimetri per 4 nell’area del cervelletto.

La storia

Il medico di turno, il dottore Maurizio Feo, ha infatti, voluto sottoporre la bambina ad una tac che ha evidenziato la presenza della massa tumorale.

L’intervento

La bambina è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Sta bene, ma si attendono gli esiti dell’esame istologico.