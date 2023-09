Bambino di 5 anni in vacanza nel Cilento in crisi respiratoria: trasferito in ospedale in eliambulanza

Notte di paura per una famiglia di Nola in villeggiatura a Casal Velino. Un bambino di soli 5 anni ha avvertito una crisi respiratoria durante la notte. Di fronte alla gravità della situazione, la famiglia ha immediatamente raggiunto il Psaut del Presidio Ospedaliero di Agropoli. Qui, è iniziata una corsa contro il tempo per stabilizzare il piccolo paziente. Successivamente, è stato necessario un trasferimento d’urgenza.

L’intervento della Croce Rossa e dei Carabinieri

L’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli, affiancata da una volante dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, sotto la direzione del Capitano Giuseppe Colella, lo ha trasferito al vicino impianto sportivo.

Destinazione: Santobono di Napoli

Dallo stadio “Guariglia,” il piccolino è stato trasportato in volo, in compagnia della madre, verso il Santobono di Napoli. Qui sarà sottoposto ad approfonditi accertamenti per scoprire le cause della sua crisi respiratoria.