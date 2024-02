L’iniziativa del comune di Ottati: un orto comunitario

Il comune di Ott/notizie/ottati/ati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, ha pubblicato la manifestazione di interesse per individuare un terreno agricolo e dotato di una fonte idrica utilizzabile, al fine di creare uno spazio verde in cui la comunità possa ritrovarsi per coltivare insieme un orto.

Il progetto

Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra il comune e il SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) che fornisce, tra le altre cose, accoglienza e supporto ai migranti nel loro percorso di integrazione.

Il progetto “Orto Comunitario” si pone l’obiettivo di coinvolgere la comunità tutta nella creazione di un vero e proprio orto con diverse piantagioni e di permettere agli abitanti del comune di condividere tecniche e conoscenze della propria cultura.

L’obiettivo è anche quello di permettere a a tutti di avere a disposizione prodotti genuini e stagionali così da migliorare le abitudini alimentari della popolazione.

Le dichiarazioni

“Vogliamo realizzare uno spazio comune, libero e aperto nel quale essere parte attiva della natura. Oltre alla coltivazione come risorsa economica e alimentare, l’orto comunitario permetterebbe anche di stimolare lo sviluppo sociale e l’integrazione, non solo per gli adulti ma anche per i bambini e di riscoprire il rapporto con la terra imparando il rispetto per il lavoro e per gli altri” hanno fatto sapere dalla casa comunale e dalla Cooperativa Sociale “L’Impronta” chiedendo, a chi ne ha la disponibilità, di concedere gratuitamente, a tale scopo, un terreno non coltivato e non molto distante dal centro abitato così che possa essere raggiunto con facilità dai cittadini.