Licusati: ladri tentano un furto in una tabaccheria e poi si danno alla fuga su un’auto rubata

Tentano un furto in una tabaccheria a Licusati, frazione collinare del comune di Camerota. Poi si danno alla fuga senza mettere a segno il colpo.

Allarme tra residenti e commercianti

Il comune di Camerota è nuovamente nel mirino dei ladri. Questa volta ad essere stata presa di mira è una tabaccheria dove la scorsa notte, intorno alle ore 4, dei malviventi hanno cercato di rubare. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Alcuni residenti insospettiti dai rumori che provenivano dall’attività commerciale hanno cercato di capire cosa stesse succedendo. A quel punto i ladri si sono dati alla fuga non sottraendo nulla alla tabaccheria.

Ladri fuggono su un’auto rubata

Quest’ultimi per scappare, dapprima hanno rubato un’automobile presente in paese – rinvenuta successivamente dalle forze dell’ordine e restituita al legittimo proprietario – per poi abbandonarla e continuare la loro fuga attraverso la vegetazione lungo la strada provinciale 66. Indagini serrate in corso dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota per risalire agli autori del tentativo di furto.