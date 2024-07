Laurino, tentativo di furto ai danni della tabaccheria di Villa Littorio

Tentativo di furto fallito, la notte scorsa, in località Villa Littorio di Laurino. I ladri hanno raggiunto il corso principale della frazione, con ogni probabilità a notte fonda e dopo essersi accertati che tutti dormivano, e hanno provato ad entrare nell’esercizio tagliando la saracinesca, probabilmente, rendendosi conto che il lavoro richiedeva più tempo del previsto, si sono dati alla fuga prima di riuscire nel loro scopo.

Ad accorgersi di quanto accaduto gli abitanti della zona e i proprietari del tabacchino che hanno dovuto provvedere a sostituire la saracinesca e che hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno capito che i malviventi non erano riusciti a portare via nulla.

Non è la prima volta che Villa Littorio finisce nel mirino dei ladri: qualche mese fa diversi attrezzi di lavoro furono portati via da un’azienda agricola del posto e, di recente, i malviventi avevano provato anche a mettere a segno un furto di maiali da un allevamento della stessa zona, anche in questo caso il colpo fallì grazie al sistema d’allarme.