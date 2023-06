Lezioni di Yoga nella cornice dei templi di Paestum

Il Parco Archeologico di Paestum Velia organizza una giornata all’aperto per di benessere dei cittadini. I partecipanti avranno la possibilità di partecipare a lezioni di yoga in una cornice d’eccezione: gli stupendi templi di Paestum. Il sito archeologico riveste anche un ruolo simbolico agli occhi degli organizzatori, infatti la Magna Grecia fu un vero e proprio ponte culturale per il transito delle antichissime conoscenze del sol levante verso occidente. “La cura del corpo e della mente rivestiva un ruolo fondamentale nella cultura classica, si intende ricreare nell’area archeologica di Paestum uno spazio inclusivo in cui perseguire e condividere tale benessere tra passato e presente, tra Oriente e Occidente “, ha detto il Direttore del Parco, Tiziana D’Angelo.

Le date da appuntare sul calendario, per chi volesse partecipare all’iniziativa, sono l’11, il 18 e il 25 giugno. Vi saranno anche altre giornate a luglio e settembre, sempre di domenica (qui le date complete). Le lezioni cominceranno alle ore 10 e termineranno alle 12 presso il tempio di Nettuno. L’appuntamento è presso la biglietteria del plesso, dove si dovranno versare 3 euro in aggiunta al costo per l’ingresso al parco (è consigliato recarsi sul posto con 15 minuti di anticipo).

Con la collaborazione di “Mi girano le ruote”

Collabora all’evento l’associazione “Mi girano le ruote”, che si impegna da anni alla sensibilizzazione di privati cittadini e istituzioni per la rimozione delle barriere architettoniche. “Siamo onorati di collaborare a questa iniziativa in una location meravigliosa” , ha affermato il Presidente dell’Associazione, Vitina Maioriello. “L’iniziativa “Yoga per tutti” ha l’obiettivo di avvicinare le persone alla disciplina orientale allo scopo di acquisire consapevolezza, autostima e coraggio. Una pratica fondamentale per tutti che dà notevoli benefici alle persone, comprese quelle con capacità speciali. E’ un metodo che permette di scoprire sé stessi e insegna a vivere al meglio la propria esistenza”, ha chiosato ribadendo la rilevanza della disciplina per incrementare il benessere psicofisico di tutti i partecipanti.