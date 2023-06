“Sport nei Parchi”: a Casal Velino parte il progetto per promuovere la riqualificazione del verde e la promozione del viver sano

Al via una nuova stagione all’insegna dello sport in una cornice di condivisione, amicizia e benessere. La novità parte da Casal velino, con la messa a punto del progetto “Sport nei Parchi”. L’iniziativa promossa da Sport e Salute e ANCI rientra in un Piano di Azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie.

Il piano di Azione

Il progetto Sport nei Parchi prevede due linee di intervento: l’installazione di nuove aree attrezzate, la riqualificazione di aree attrezzate esistenti e l’identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”.

“In particolare, la linea di intervento 2 – afferma Vincenzo Morinelli, coordinatore delle attività – mira alla definizione di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, prevedendo la creazione di “isole di sport”, palestre a cielo aperto gestite da ASD/SSD del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta per bambini, ragazzi, donne, over 65, ed in generale per la comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute e all’eventuale cofinanziamento dei Comuni”.

Le associazioni in campo

Le associazioni sportive del territorio, dunque, realizzeranno un programma da svolgersi gratuitamente durante il weekend, che prevedranno attività ludico-sportivo dedicate a bambini e ragazzi. Previste anche attività multi sportive pensate per le donne, come per gli anziani.

Lo scopo

Le attività sportive, assicurate per tutta la durata dell’anno, tendono a promuovere un corretto stile di vita, oltre che a favorire la sinergia fra cittadini, associazioni ed istituzioni indispensabile per una crescita sociale e culturale della comunità territoriale.

La presentazione e il via

Sabato 10 giugno alle ore 18, presso l’Area Verde in Località Ardisani (centro polifunzionale) di Casal Velino, le associazioni ASD Magnum, ASD Tennis Club Casal Velino, ASD Cilento Academy, vincitrici del bando, offriranno alla cittadinanza un week-end all’insegna del gioco e dello sport.

A sugello dell’inizio della stagione sportiva, interverranno Silvia Pisapia Sindaco Comune di Casal Velino, Francesca Merenda Coordinatrice Sport e Salute Campania, Vincenzo Morinelli Coordinatore Tecnico del Progetto e Antonello Volpe, maratoneta e testimonial.