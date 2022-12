Ripartono le attività del micronido: servizi a disposizione per 20 bambini nel Comune di Agropoli

Lunedì 19 dicembre alle 09:00, ripartiranno le attività di micronido nel Comune di Agropoli.

Appuntamento lunedì presso la Scuola Mozzillo: gli interventi

Saranno presenti il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo.

Il servizio è finanziato dal Piano di zona S/8 mediante i fondi SIEI (Sistema integrato di educazione e di istruzione) 2019-2020.

A gestire il servizio è la Kastrom Cooperativa sociale. Il progetto, con una durata pari a sette mesi, vede il coinvolgimento di 20 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

Nel mese di agosto scorso venne pubblicato il bando ad opera del Piano di zona, con capofila Vallo della Lucania, per selezionare i beneficiari, secondo specifici requisiti.

Ecco tutte le info utili

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00.

Previsto anche il servizio mensa. La sede del servizio è la scuola dell’infanzia “Mozzillo” sita in Piazza Mediterraneo.

Le dichiarazioni

«Dopo l’espletamento del nuovo bando per la gestione operato dal Piano di zona S/8 – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e il vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo – riparte il servizio micronido nella nostra città.

Offre alle famiglie, specie quelle lavoratrici e disagiate, la possibilità di far permanere i propri figli in un luogo sicuro ed accogliente per poter svolgere attività di natura educativa e sociale».