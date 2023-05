LexStart: una proposta di legge scritta dai giovani. L’iniziativa presentata a Torre Orsaia

Ascoltare i territori e avvicinare i ragazzi alla politica. È l’obiettivo di LexStart, il progetto ideato dal consigliere regionale Andrea Volpe che vede coinvolti in prima persona i giovani del territorio. Saranno loro infatti a scrivere una proposta di legge da presentare in consiglio regionale. Un lavoro presentato questa mattina dal consigliere Volpe nell’Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia, dove ad accoglierlo c’erano numerosi ragazzi che attentamente hanno partecipato all’incontro a hanno mostrato le loro proposte.

L’iniziativa promossa dal consigliere Andrea Volpe

“Il nostro obiettivo è coinvolgere il maggior numero di ragazzi, accogliere le loro proposte e cercare di realizzarle – ha affermato il consigliere regionale Andrea Volpe – I cittadini e soprattutto i ragazzi si sono allontanati troppo dalla politica, lo dicono i numeri. Dunque sento la responsabilità di incontrare i ragazzi ed ascoltarli. Pensare che i giovani devono lasciare il proprio territorio mi fa sentire inutile come consigliere regionale e come uomo“.

Un progetto subito accolto dalla dirigente Scolastica Maria De Biase, sempre molto attenta al mondo giovanile e dal Sindaco del Comune di Torre Orsaia Pietro Vicino.

“È un’iniziativa bellissima, un’assoluta novità non solo nel panorama regionale ma nazionale – ha poi aggiunto il Sindaco di Torre Orsaia Pietro Vicino – È un modo per sensibilizzare i ragazzi sulle temetiche collettive e per avvicinarli alla politica”.

La presentazione

Una presentazione che ha visto la partecipazione del presidente dell’associazione Accademia del Cilento Cesare Siboni, del segretario regionale di CittadinanzAttiva Lorenzo Latella e del Consigliere provinciale Pasquale Sorrentino. “È questo il primo passo per occuparsi del proprio presente – ha infine chiosato il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino – Spesso i giovani vengono visti come il nostro futuro invece loro sono il presente ed necessario che si interrompa il processo che vede gli altri occuparsi delle cose che ci appartengono. Oggi i ragazzi hanno colto a pieno il senso dell’incontro facendo pervenire al tavolo degli interventi diverse proposte. Il solco tracciato da Andrea Volpe deve essere seguito e su questo solco si deve investire“.