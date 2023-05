“LexStart”: l’iniziativa che avvicina i giovani alle istituzioni regionali della Campania: presentazione a Torre Orsaia

Il Consigliere regionale del gruppo Campania Libera – Psi, Andrea Volpe, ha ideato e promosso l’iniziativa “LexStart“, rivolta ai giovani campani tra i 18 e i 30 anni. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni e dare loro voce, attraverso la raccolta di idee e proposte utili per indirizzare le future politiche regionali a loro destinate. La presentazione è in programma presso il liceo di Torre Orsaia il prossimo 19 maggio alle ore 10

Il programma dell’iniziativa

L’iniziativa prevede la scrittura di una vera proposta di legge regionale che sarà portata all’attenzione delle commissioni e del Consiglio, dopo averla firmata. In questo modo, i giovani avranno l’opportunità di partecipare attivamente all’attività legislativa e di promuovere la conoscenza profonda dell’istituzione dei suoi meccanismi di funzionamento.

La partecipazione attiva dei giovani alla vita politica della regione rappresenta un passo importante per il futuro della Campania. “LexStart” vuole infatti incentivare la partecipazione e la collaborazione tra le istituzioni e i giovani, al fine di creare un dialogo costruttivo e di trovare soluzioni efficaci ai problemi della comunità.

Le finalità

L’iniziativa del consigliere Andrea Volpe vuole confermare la volontà dei rappresentanti politici di coinvolgere i giovani nella vita democratica e di promuovere una cultura della partecipazione attiva alla vita politica e sociale.

La speranza è che “LexStart” possa rappresentare un esempio virtuoso per altre regioni italiane e per il Paese intero, in modo da incentivare sempre di più la partecipazione e l’interesse dei giovani alla vita politica del nostro Paese.