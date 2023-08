L’estate volge al termine, ma non ad Agropoli: in programma 2 serate all’insegna del divertimento. Ecco quando

Mentre il mese di agosto volge al termine, non si arresta l’onda del divertimento nella città di Agropoli. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha pensato di regalare altri due importanti appuntamenti che attrarranno giovani e meno giovani.

Il programma

Domani sera, 21 agosto, il lungomare San Marco ballerà e si divertirà con la musica di Uto Karem, disk jockey agropolese di fama internazionale. Uno stile, il suo, ricco di groove e di energia, caldi giri di basso, ritmi scorrevoli e voci funky che portano l’ascoltatore a danzare fin dai primi beat che ascolta.

Può annoverare tra le sue, esperienze in Europa, America e Asia. L’appuntamento è in Piazza Gallo, all’inizio del lungomare (pressi Lido Aurora), a partire dalle ore 21.30. Ad aprire la serata saranno i dj Luigi Tassone e Carus.

L’indomani, martedì 22 agosto, si recupera invece la “Notte blu in the city”, che era in programma lo scorso 5 agosto, poi rinviata per condizioni meteo avverse. La serata, come di consueto, prevede musica live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada, shopping con negozi aperti fino a tarda notte.

La manifestazione, che si svolgerà nel centro cittadino, ricorre quest’anno per festeggiare il riconoscimento, per la città di Agropoli, della 24esima Bandiera blu per le spiagge e l’undicesimo consecutivo nella categoria approdi turistici.

Lo start è previsto alle 21.00. Verranno coinvolte diverse aree del centro, con il palco principale in Piazza Vittorio Veneto. Qui a partire dalle ore 22.00 tornerà l’attesissimo Revival anni ’70-’80 che, ad ogni occasione, ha visto la presenza di migliaia di persone.Diverse le attrazioni previste che vedranno coinvolti: Corso Garibaldi, via Patella, via Mazzini, Piazza delle Mercanzie e via Piave.

Le dichiarazioni

«Siamo pronti a far trascorrere ancora due serate dedicate all’intrattenimento e allo svago. Dopo i tanti eventi che si sono svolti finora, con notevole riscontro di pubblico, proseguiamo con altri due appuntamenti che siamo certi avranno un alto gradimento da parte del pubblico di varie fasce di età: il noto deejay Uto Karem e la Notte blu. Non rimane che invitare tutti a scegliere Agropoli, anche per i numerosi altri eventi in calendario» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella.