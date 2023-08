Il 19 agosto la località Moio protagonista tra spettacoli e musica con la prima edizione de “La Notte Verde”

E’ tutto pronto per la prima edizione de “La Notte Verde”, che si terrà sabato 19 agosto ad Agropoli. Si tratta di una novità targata Amministrazione Mutalipassi, che alle ormai rodate Notti blu che si tengono ogni estate nel centro cittadino e sul lungomare, ha voluto introdurre un terzo evento, che ogni anno sarà a rotazione. Quest’anno è toccato alla località Moio. Assume la denominazione di Notte verde in quanto, oltre alla Bandiera blu per le spiagge e gli approdi, si vogliono festeggiare altri due importanti riconoscimenti che sono stati attribuiti ad Agropoli, la “Bandiera verde dei pediatri”, assegnata ormai da diversi anni alle spiagge di Trentova e del lungomare e la “Spiga verde”, che premia le località le cui Amministrazioni si dimostrino dedite alle buone pratiche ambientali.

Il programma

Numerose le attrazioni che verranno messe in campo durante la serata, dalla musica, agli artisti di strada, passando per l’animazione dedicata ai bambini, ai mercatini artigianali e ai balli di gruppo. Sarà uno spettacolo itinerante, che vedrà protagonista ogni angolo della contrada agropolese.

Le postazioni

Qui di seguito alcune delle postazioni che saranno attivate:

– in Via Belvedere (presso “Bar Blue Angel, detto Zì Fiore”) – GAETANO SARNICOLA BLUES;

– presso lo “Sporting Club” – CRICK & CROCK;

– in Via Iscalonga (presso “Villa Trentova”) – IL BURGUE;

– in Via Estate (presso “Bar Il Ritrovo”) – DJ ASTRO;

– sempre in Via Estate (presso “Supermercato Moio”) – FRANCO FORESTA & FRIENDS;

– in Piazza Moio – ANIMAZIONE PER BAMBINI;

– in Piazza Moio (presso Bar “Il Serpentone”) – DJ PEPPE YOSHI;

– Centro Visite Trentova – Tresino (presso “Coffee break”) – PAOLA TOZZI, EMOZIONI IN MUSICA.

«Diamo il via ad un nuovo esperimento, una terza Notte blu, che vedrà coinvolta di anno in anno a rotazione una zona della città. Quest’anno sarà Moio protagonista, un’area tra le più colpite dalle alluvioni di novembre scorso. Ovviamente restano confermate quelle già di successo che si tengono in due dei luoghi di riferimento della città, che sono il centro e il lungomare. A tal proposito ricordiamo che il 22 agosto toccherà alla Notte blu in centro, per recuperare quella dello scorso 5 agosto che fu rinviata per condizioni meteo avverse e a settembre sarà la volta del lungomare. Non ci resta che darvi appuntamento al 19 agosto quando ci attende da vivere una notte magica» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella.