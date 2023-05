Legambiente, “Festa dei Piccoli Comuni 2023”: Sant’Arsenio celebra le Comunità Energetiche

Anche quest’anno Legambiente si appresta a festeggiare i Piccoli Comuni con la manifestazione nazionale “Voler bene all’Italia“. Il focus scelto per l’edizione 2023 è rivolto alle Comunità Energetiche.

Sono proprio i piccoli comuni ad attendere l’attuazione della normativa legata alle CER e l’attivazione del fondo PNRR loro dedicato per sviluppare le Comunità Energetiche, con un cambio importante per le comunità, sia sotto il profilo energetico che sociale.

Sant’Arsenio designato come Comune principale della Festa dei Piccoli Comuni

Legambiente Campania ha individuato, per il 2023, come Comune che rappresenti la piazza principale della Campania nell’ambito della Festa dei Piccoli Comuni, il delizioso comune di Sant’Arsenio. Il prossimo 1° giugno 2023, a partire dalle ore 10.30, in piazza Domenico Pica, nella Villa Comunale si terrà, infatti, una mattinata dedicata alla celebrazione dei Piccoli Comuni ed un momento di riflessione sulle Comunità Energetiche “per un futuro di Pace”.

Partecipanti e programma dell’evento

Nel dettaglio, l’evento previsto a Sant’Arsenio vedrà la partecipazione di importanti figure, tra cui Mariateresa Imparato – Presidente Legambiente Campania, Francesca De Falco – Dirigente UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania, Donato Pica – sindaco di Sant’Arsenio, Michele Albanese – Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Angela D’Alto – Presidente Gal Vallo di Diano, Francesco Cavallone – Presidente Comunità Montana Vallo di Diano.

Dopo un momento di riflessione al quale sono stati invitati anche rappresentanti politici del territorio, seguirà un momento musicale. Saranno esposti anche i prodotti tipici del territorio a cura della Pro Loco di Sant’Arsenio.

Coinvolgimento delle scuole e consegna della Costituzione Italiana

All’evento parteciperanno le scuole del paese. Inoltre, è prevista la consegna da parte del Comune di Sant’Arsenio della Costituzione Italiana agli studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sarà una giornata di festa alla quale è invitata tutta la popolazione a partecipare.

Patrocinio e sinergia

L’evento organizzato da Legambiente Campania gode del patrocinio del Comune di Sant’Arsenio e della collaborazione della Banca Monte Pruno.