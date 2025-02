L’Ebolitana sconfitta 3 a 0 sul campo dell’Heraclea

L’Heraclea conquista la vetta della classifica, condivisa con il Castel San Giorgio ed ora la Battipagliese è addirittura terza. Alle zebrette costa caro il pari nell’anticipo a Montemiletto. L’unica speranza per non perdere altre posizioni era l’Ebolitana che avrebbe dovuto strappare punti sul campo della corazzata pugliese. Ma la formazione di mister Liquidato, tutt’altro che capace di dare continuità al suo campionato, è uscita sconfitta con un sonoro 3 a 0.

Sconfitta dignitosa per i bianco azzurri

Questa volta non ci sono le solite recriminazioni da parte degli eburini che comunque reggono bene: Galden la sblocca al 24’ ma l’Ebolitana resta in partita e non demorde. Anzi nel secondo tempo prova anche a farsi pericolosa ma nel finale crolla: all’80’ ancora Golden festeggia una doppietta con gli ospiti sbilanciati avanti, poi allo scadere Compierchio sigla il definitivo 3 a 0.