L’Ebolitana torna alla vittoria: battuto il Buccino

Vittoria meritata per l’Ebolitana, che piega un Buccino che non è più la squadra di inizio stagione. Euforia sugli spalti per un due a zero, che rilancia la formazione di Liquidato, tirandola fuori dalla zona calda.

La gara

Buon avvio di gara per l’Ebolitana. Al decimo Costantino prova di testa, ma la sfera termina alta. Un minuto dopo Padovano tenta la conclusione dalla distanza, pallone fuori, sulla destra di Palladino.

Al quarantacinquesimo pericoloso il Buccino, con un tiro dalla distanza di Vaticinio: palla di poco a lato sulla destra di Orlandi. Dopo due minuti di recupero, fine del primo tempo.

La ripresa inizia con un calcio di rigore negato a Giorgio, dopo cinque di gioco. Punizione insidiosa di Titarelli, all’undicesimo, con Orlandi che lascia sfilare fuori sulla traversa, senza intervenire.

La sblocca l’Ebolitana al 32 esimo. Rete del capitano Corsaro su azione d’angolo. Esplode il Dirceu. Raddoppio dopo 41°, in rete Campione che anticipa tutti in scivolata, su cross pregevole di Padovano. Gioia sugli spalti, con Campione ebolitano doc, sotto la curva. Dopo cinque minuti di recupero, triplice fischio finale.

L’Ebolitana sotto la curva, per ricevere gli applausi dei tifosi.

Il capitano Ernesto Corsaro: “Grazie alla società che è intervenuta per migliorare il campo. Dedico la vittoria al tifoso scomparso, Ciccio Sola e alla famiglia. Andiamo avanti così, tutti uniti”.