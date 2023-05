Le Troiane del “Parmenide” al Festival del Teatro Greco in Sicilia: prove di mecenatismo sul territorio

E’ andata in scena e con successo la prima de Le Troiane di Euripide interpretato dalla Compagnia Teatrale dell’Istituto Parmenide Di Vallo della Lucania. La Comunità montana Gelbison e Cervati, la Bcc Di Buccino e Comuni Cilentani e Banca 2021, invece, hanno sponsorizzato in parte la realizzazione del progetto. Un’idea complessa e non poco onerosa che, grazie alla sinergia fra scuole, famiglie ed istituzioni, consentirà ai ragazzi selezionati di partecipare al Festival delle Teatro Greco dei Giovani a Siracusa. Prima di partire, domenica 28 maggio, la Compagnia teatrale ha debuttato al Teatro De Berardinis di Vallo della Lucania.

La cultura che unisce

“L’idea di portare il teatro a scuola, formare una compagnia teatrale vera, con un regista professionista, è stata vincente: i ragazzi sono entusiasti, le ricadute molteplici: culturali, in primis, ma anche l’aver costituito un gruppo coeso e forte, orgoglioso di appartenere ad un liceo che accoglie e che andranno a rappresentare davanti a un pubblico numeroso in una delle rassegne teatrali più importanti d’Italia”.

A parlare è la docente Mariella Marchetti, una delle organizzatrici del progetto teatrale. Un’idea che è riuscita nel suo intento, quello di creare un gruppo di studenti capace di ritrovarsi al di fuori dell’orario scolastico, per portare avanti una tradizione propria della scuola, Un progetto che, per la sua realizzazione e conclusione, ha fortunatamente creato delle sinergie sul territorio tali da consentirne la sponsorizzazione

Le sinergie

“La riuscita del progetto – continua la professoressa Marchetti – si deve alla sinergia tra colleghe e ad una nuova formula sperimentata per sostenere in parte i costi non indifferenti dell’iniziativa, ovvero quella di un nuovo mecenatismo che si è creato tra scuola ed enti del territorio. Grazie al Presidente della Comunità montana Gelbison e Cervati, dott. Carmine Laurito, alla Banca dei Comuni Cilentani e alla Banca 2021, abbiamo potuto alleggerire i costi a carico delle famiglie e consentire a tutti i ragazzi interessati al teatro di partecipare al progetto”.