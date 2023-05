Il “Parmenide” di Vallo debutta al De Berardinis, poi in viaggio per Siracusa, sarà al Festival Internazionale del Teatro Classico

Tutto pronto per il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Siracusa. I ragazzi del “Liceo Parmenide” di Vallo della Lucania partiranno domenica, 28 maggio, alla volta della Sicilia. Lì, li attendono tre giorni di confronti e partecipazioni agli spettacoli messi in scena dalle scuole concorrenti ,che si sfideranno per l’ambìto podio del Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani.

“La prima”, il debutto, sarà però a Vallo della Lucania, venerdì 26 maggio alle ore 16 presso Il Teatro Leo De Berardinis.

L’idea

Una trentina i ragazzi selezionati per la creazione, prima di tutto, di un gruppo motivato ed appassionato a quella che è da decenni una tradizione delle discipline extracurriculari del Liceo Classico. Con la creazione della “Compagnia Teatrale Parmenide”, si è riusciti a rendere più organica la struttura del progetto, ideato e condotto dalle professoresse Antonia Cardella, Rita Amato, Francesca Gregorio, Mariella Marchetti, Viviani e Cartolano. Un progetto ambizioso che, recuperando la tradizione dell’impegno teatrale dell’Istituto, è diventato un esperimento sociale, formativo, di riaggregazione dei giovani studenti dopo due anni di pandemia.

I ragazzi della Compagnia, per mesi, ogni settimana, sono stati impegnati nelle prove dello spettacolo che proporranno al Teatro greco Akrai di Palazzolo Acreide. In scena, grazie alla rilettura e alla rappresentazione degli studenti dell’indirizzo Classico e Musicale, Le Troiane di Euripide.

Alla volta della Sicilia

Domenica, 28 maggio La Compagnia Parmenide partirà per Siracusa, insieme alle insegnanti che l’hanno seguita e coordinata, per oltre tre mesi, e al direttore artistico dello spettacolo, l’attore e regista Pasquale De Cristofaro. Molto orgoglioso della partecipazione al Festival, grazie alla selezione avvenuta nei mesi scorsi, il dirigente scolastico Francesco Massanova, così come entusiasti i ragazzi, che si sono impegnati, almeno un giorno a settimana, in orario extracurriculare, nella preparazione della competizione nazionale.