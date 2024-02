Le spoglie di San Costabile tornano a Tresino, oltre 900 anni dopo la sua nascita

Le spoglie di San Costabile dopo secoli ritornano a Tresino, presso il villaggio di San Giovanni, dove l’abate nacque tra il 1069 e il 1070 da una modesta famiglia. L’iniziativa si è svolta ieri (domenica 5 febbraio) nell’ambito dei festeggiamenti organizzati per i 900 anni dalla fondazione di Castellabate e in occasione dell’anno giubilare Costabiliano.

La cerimonia

Domenica l’urna contenente le spoglie del fondatore e santo protettore del comune cilentano sono giunte nella piazzetta del villaggio ormai abbandonato e qui, alla presenza di diversi fedeli, del sindaco di Castellabate Marco Rizzo e del vicesindaco Luigi Maurano, si è svolto un momento di preghiera e riflessione. Ad officiare la Santa Messa don Pasquale Gargione.

Il villaggio di San Giovanni

Da tempo, proprio grazie alla parrocchia di Sant’Antonio e Santa Rosa a Lago, sono state promosse iniziative per far rivivere il villaggio di San Giovanni; negli anni scorsi, ad esempio, fu riproposta la festa in onore di San Giovanni Battista