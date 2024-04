Le ragazze della Carlo Vitolo Basket Capaccio/Paestum volano in semifinale

Vittoria decisiva della Serie C femminile in gara 3 dei quarti di finale Playoff, Polisportiva Torretta superata con il risultato finale di 54-45.

Grande risposta in campo e sugli spalti, non era facile dopo la sconfitta in gara 2 sul campo di Boscotrecase dove la squadra guidata da coach Raffaella Guadagno aveva subito un passivo di ventidue punti.

Palestra Olimpia stracolma di sostenitori con quasi duecento presenti, che in un clima infuocato hanno spinto la squadra verso la vittoria di Gara 3.

La partita

Partita fin da subito equilibrata con il primo parziale che ha visto la Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum avanti di un solo punto con il punteggio di 14-13.

Nel secondo parziale la squadra limita le avversarie a soli 8 punti andando all’intervallo sul punteggio di 28-21.

Nel terzo parziale la squadra tiene botta mantenendo il vantaggio sul punteggio di 42-30.

Nel quarto e decisivo parziale la squadra tocca anche il +19, inutile la reazione negli ultimi novanta secondi della Polisportiva Torretta che riesce a ridurre il distacco sul risultato finale di 54-45.

Da sottolineare la prestazione di capitan Valentina Caroccia. Che va in doppia cifra con 10 punti realizzati.

Doppia cifra anche per Giovanna Memoli e Anna Trotta, ottimo il lavoro sotto canestro di Ludovica Amorelli che sigla nuovamente 7 punti dopo gara 2.

La vittoria

Con questa vittoria la squadra raggiunge l’importante traguardo delle Semifinali dove affronterà la Virtus Academy, squadra primatista indiscussa del campionato.