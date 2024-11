Salernitana Femminile: a Pontecagnano big match con il Levante Caprarica

La Salernitana Femminile 1970 è tornata a lavoro dopo il successo di domenica scorsa sul Team Scaletta. In casa granata a parlare è stato il tecnico Vincenzo Orrico che sulla gara del terzo turno del girone D di Serie B di futsal ha sottolineato:

Salernitana Femminile: le parole di coach Orrico

“Per noi è stata una vittoria importante, servita per dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Non abbiamo perso punti dalle altre, si tratta di una vittoria che fa morale e che ci sprona a lavorare ancora di più”.

Il tecnico, poi, continua affermando:

“Ho visto una buona Salernitana che dal primo minuto ha avuto il pallino della partita e ha lavorato nella direzione giusta, il primo tempo è finito senza reti soltanto per la bravura del loro portiere. Nel secondo abbiamo raccolto giocando davvero bene”.

Salernitana in rete ad inizio ripresa per due volte per poi trovare il tris dopo il momentaneo 2-1 locale. A riguardo coach Orrico aggiunge:

“Nel secondo tempo siamo entrate con una ferocia agonistica che ha fatto la differenza. Ho visto grande voglia di chiudere la partita, questo mi rende felice anche perchè sul livello tecnico e fisico vedo una squadra che cresce e comincia ad avere consapevolezza della sua forza”.

Le parole del tecnico granata sulla prossima gara

Ad avvicinarsi, invece, è il match interno contro il Levante Caprarica, atteso domenica pomeriggio a Pontecagnano nel quarto turno di campionato. La chiusura del tecnico granata è sull’incrocio con le pugliesi:

“Sarà una gara molto molto difficile, noi siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo che partita vogliamo. Conosciamo i nostri obiettivi e rispetteremo l’avversario, metteremo tutto in campo per portare a casa i tre punti”.