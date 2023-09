Le direttive dell’amministrazione Comunale di Sant’Arsenio in tema di “Imprenditoria, Attività Economiche e Sviluppo”

In merito alle iniziative imprenditoriali e lo sviluppo socio-economico sul territorio comunale di Sant’Arsenio, la scelta di fondo dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, è sicuramente quella di incentivare le iniziative proposte ma che debbano essere necessariamente in line con le vocazioni del territorio e nel rispetto dell’ambiente. A tale proposito, scongiurato definitivamente il pericolo dell’insediamento di mega impianti impattanti e pericolosi, sul territorio comunale di Sant’Arsenio, grazie alle precise determinazioni assunte in Consiglio Comunale, si è immaginato, all’interno del nuovo PUC, un piano di aggiornamento e di ampliamento per favorire gli insediamenti produttivi, previlegiando le attività commerciali , il terziario ed i servizi lungo l’asse stradale principale in località “ Pozzo” e prevedendo il decentramento di quelle industriali ed artigianali, in lotti retrostanti e/o più decentrati ma sempre nel rispetto di precisi requisiti ambientali e possibilmente limitandosi alle piccole e medie imprese.

L’adesione al Distretto Rurale

Inoltre, con Delibera Consiliare n. 4 del 11/03/2022, il Comune di Sant’Arsenio, ha aderito al distretto rurale promosso ed istituito dal Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano ed Alburni appunto per favorire occasioni e possibilità di sviluppo per le imprese locali. Compatibilmente con i ritardi derivanti dalla pandemia COVID/19 e le restrizioni conseguenti alla crisi economica si vogliono gettare le basi per un modello di sviluppo cosiddetto ecosostenibile, individuando e circoscrivendo una zona di interesse archeologico, riconosciuta dalla soprintendenza ai BAAAS di Salerno e dando fruibilità agli alloggi ubicati al borgo Serrone ed agli spazi attrezzati in località Monte Carmelo e Lago.

Gli obiettivi

E’ convinzione dell’Amministrazione comunale del sindaco Donato Pica, che sia necessario, per attuare il piano strategico integrato, allo scopo di favorire ed accompagnare l’insediamento di strutture e l’attivazione di servizi tali da movimentare il contesto socio – economico produttivo del territorio, il supporto al pubblico attraverso alcune specifiche iniziative rivolte alle organizzazione di settore nel campo dell’industria , del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura del turismo , dell’ambiente. Pertanto, con riferimento agli attuali assetti in Provincia di Salerno, l’amministrazione comunale, ritiene innanzitutto essenziale avviare un rapporto di collaborazione e di partenariato con le organizzazioni più rappresentative nelle diverse categorie a partire dalla Camera di Commercio. Quindi accanto alla ricerca di idonee risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture adeguate allo scopo, la giunta comunale di Sant’Arsenio, con apposita delibera delega il Sindaco per l’avvio di una fase di consultazioni e di trattative nelle sedi competenti onde pervenire alla sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa o accordi di partenariato, nel frattempo gli uffici comunali dovranno individuare misure promozionali ed agevolative a favore di coloro i quali richiederanno di poter avviare o implementare attività economiche a vario titolo nel territorio di Sant’Arsenio.

Intanto, nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica e del Presidente del Consorzio A.S.I., Antonio Visconti, il Comune di Sant’Arsenio ed il Consorzio A.S.I. Salerno, Area per lo Sviluppo Industriale, è stato firmato un protocollo di intenti per la programmazione unitaria dell’area P.I.P. di Sant’Arsenio. Il Comune di Sant’Arsenio dispone di un’area PIP, divisa in due comparti, località Fossa del Mulino e località Pozzo, per la quale sono state registrate diverse manifestazioni di interesse.

Il Protocollo di Intenti tra il Comune di Sant’Arsenio ed il Consorzio A.S.I. Salerno prevede

La programmazione unitaria del territorio, da conseguire attraverso le seguenti azioni: La consultazione in fase di redazione di piani di assetto e urbanistici che possono presentare ricadute sulle aree produttive richiamate in premessa, ai fini di una armonizzazione e conformazione delle aree che tenga in particolare conto la vocazione logistica, industriale e agroalimentare del territorio; La condivisione di proposte e iniziative tese a garantire lo sviluppo complessivo delle due aree produttive; Lo scambio di informazioni riguardanti gli insediamenti industriali di interesse comune. Lo sviluppo condiviso del territorio, attraverso le seguenti azioni: L’ottimizzazione delle risorse disponibili, con l’utilizzo delle infrastrutture già presenti; La programmazione condivisa di nuove infrastrutture o del potenziamento/miglioramento di quelle esistenti che già sono a servizio di entrambe le aree industriali o che possono essere agevolmente condivise.

Lo scambio di informazioni tra gli uffici tecnici dei due enti finalizzato ad ottimizzare la progettazione e la gestione delle infrastrutture e renderle, per quanto possibile, utili ad entrambe le aree produttive. La promozione delle aree ricadenti nel PIP del comune di Sant’Arsenio e nelle altre aree individuate nel PUC, aventi le medesime finalità.