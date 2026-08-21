Le ceneri di Varenne restano a Eboli: all’Allevamento LJ un memoriale per il Capitano

Le ceneri di Varenne, il leggendario campione di trotto scomparso all’età di 31 anni, resteranno per sempre legate alla terra salernitana. La proprietà ha consegnato i resti del cavallo ai responsabili dell’Allevamento LJ di Eboli, struttura dove il “Capitano” ha vissuto la fase finale della sua vita. La decisione risponde al desiderio espresso dallo storico proprietario Enzo Giordano, evidenziando il forte legame di stima e amicizia nei confronti dello staff e della gestione dell’impianto.

La nota ufficiale e il ricordo di Enzo Giordano

Attraverso una comunicazione ufficiale, i responsabili dell’Allevamento LJ hanno voluto esprimere la propria gratitudine verso i familiari dello storico proprietario, ricordando la profonda stima che legava il fondatore della scuderia alla struttura campana:

“Ieri mattina ci sono state consegnate dalla proprietà le ceneri di Varenne che saranno interrate in allevamento. Personalmente ringrazio Barbara, Daniele e Rebecca Giordano perché hanno voluto rispettare le volontà di Enzo che, aldilà della nostra sincera amicizia, voleva che il Capitano stesse da noi in quanto amava il nostro allevamento e apprezzava soprattutto la dedizione dei miei collaboratori nel prendersi cura dei cavalli”.

Il progetto per la realizzazione di un memoriale

Con la consegna delle ceneri prende il via la fase di progettazione di un’opera commemorativa dedicata al trottatore più vincente della storia dell’ippica. L’impianto di Eboli ha già annunciato l’intenzione di avviare consultazioni con il mondo dell’arte per garantire un ricordo permanente del cavallo e della sua figura di riferimento:

“Da subito ci attiveremo per contattare scultori ed artisti vari così da progettare e realizzare un memoriale degno di questo campione e del suo meraviglioso proprietario”.

Il monumento rappresenterà un punto di riferimento commemorativo per appassionati e sportivi, consolidando la memoria storica legata ai successi internazionali del trottatore all’interno del polo zootecnico ed equestre di Eboli.