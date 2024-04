Lavori strada San Mauro Cilento – Serramezzana, i cittadini protestano: “Ci hanno isolato”

Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’asse viario Provinciale tra i Comuni di San Mauro Cilento e Serramezzana. Al fine di eseguire gli interventi necessari a risolvere alcuni problemi di grave criticità, l’arteria stradale SP448 è stata chiusa al traffico.

Le polemiche

In questi giorni, però, sono diverse le polemiche da parte dei cittadini che, complice l’andamento troppo lento dei lavori, si sentono privati di un’arteria importantissima per raggiungere i paesi confinanti e tutti i relativi servizi: “Ogni mattina parecchi lavoratori e impiegati raggiungevano per questa strada il luogo di lavoro. Adesso devono cumulare la stanchezza di un viaggio più faticoso. Siamo stati isolati. Per raggiungere i centri dobbiamo fare giri incredibili”. Ma più in generale sono davvero tanti i disagi creati per tutti i residenti della zona.

Il ruolo della Provincia

L’arteria stradale interessata dai lavori è di proprietà della Provincia. Per questo motivo sono in molti a richiedere un maggior controllo e supervisione da parte dell’Ente al fine di accelerare le tempistiche di riapertura della via, contenendo il notevole disagio.