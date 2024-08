Lavori pubblici e Luci, Tommasetti: “A Salerno regna l’improvvisazione”

“A Salerno come al solito lavori e programmazione non vanno a braccetto”. L’osservazione è di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che si sofferma sui problemi alla circolazione legati al rientro post Ferragosto e ai cantieri in città.

Le dichiarazioni

“Voglio premettere che da sempre sono a favore delle opere pubbliche. Ben vengano i cantieri soprattutto quando mirano all’ammodernamento e funzionalizzazione del territorio. Il punto è un altro, e cioè la totale mancanza di coordinamento e preavviso a cui si assiste ogni volta che vengono avviati nuovi lavori. Sono ormai sistematiche le proteste della popolazione che si ritrova alle prese con il caos traffico e intere zone della città paralizzate – osserva il consigliere regionale – Ne stanno facendo le spese gli automobilisti con rallentamenti continui, specie dopo il controesodo dalle ferie, e forse è solo l’inizio. Mi preoccupa la chiusura fino a fine settembre del sottopassaggio di via Santi Martiri Salernitani che potrebbe rendere la situazione insostenibile nel cuore della città. Ma sono tanti i cantieri aperti contemporaneamente, per interventi che potevano essere anticipati a luglio o inizio agosto quando la città era vuota. Ora invece rischiamo di accavallarci all’apertura delle scuole e sarebbe davvero una beffa”.

Dai lavori ai grandi eventi, Tommasetti rimprovera mancanza di programmazione anche sulle Luci d’Artista: “Il Comune di Salerno si appresta a varare un secondo bando al buio, a tre mesi da quello che viene ritenuto l’evento clou dell’anno, con la probabilità di condizionarne la riuscita. Si va verso un insuccesso che sarebbe una mazzata per Salerno, a conferma del flop di questa amministrazione facente funzione”.