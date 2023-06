Lavori e disagi sul raccordo Autostradale Salerno – Avellino. Disposte opere di manutenzione nella galleria Monte Pergola

Lunedì 5 giugno, dalle ore 22:00, fino alle ore 6:00 di martedì 6 giugno, saranno effettuati lavori di manutenzione presso la galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 di Avellino. Durante questo periodo, sarà necessario chiudere al transito il tratto di Raccordo compreso tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500).

Le opere in orario notturno

L’orario notturno è stato scelto per ridurre al minimo i disagi causati dalle attività di manutenzione. In questo modo, si cerca di limitare l’impatto sul traffico durante le ore di punta.

I conducenti saranno indirizzati verso i percorsi alternativi già utilizzati in precedenza durante chiusure simili. Saranno presenti segnalazioni e indicazioni in loco per guidare la circolazione lungo queste vie alternative.

Le opere dell’Anas

Attualmente la canna del tunnel in direzione di Avellino è aperta al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’esecuzione di una delle più grandi operazioni di manutenzione programmata su tutta la rete stradale nazionale. Questo intervento richiede un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.