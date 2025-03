Laviano: Consiglio Comunale Sospeso, nominato commissario prefettizio

Il comune di Laviano si trova in una fase di transizione amministrativa. Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale a seguito delle dimissioni del sindaco, presentate il 20 febbraio e divenute irrevocabili il 13 marzo. Contestualmente, è stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale, in conformità con l’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del T.U.E.L.

La decisione del Prefetto

La decisione del Prefetto Esposito è stata presa in seguito alle dimissioni ritualmente presentate dal sindaco, che hanno portato all’impossibilità di proseguire l’attività amministrativa del Consiglio comunale. La sospensione e la successiva proposta di scioglimento del Consiglio sono misure previste dalla legge per garantire la continuità dell’azione amministrativa in situazioni di questo tipo.

Nomina del Commissario Prefettizio

Per la gestione provvisoria dell’ente, è stato nominato Commissario prefettizio il Viceprefetto dott. Roberto Amantea, dirigente della Prefettura di Salerno. Il Commissario avrà il compito di amministrare il comune fino alle prossime elezioni, garantendo la regolarità delle attività e la continuità dei servizi ai cittadini.