Laurito: punta alla messa in sicurezza di strade comunali con fondi del Ministero

Il Comune di Laurito ha deciso di destinare il contributo assegnato dal Ministero dell’Interno, per l’anno in corso, ai lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali e del patrimonio comunale”.

Fondi dal Ministero dell’Interno per Laurito

L’amministrazione, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, utilizzerà in particolare i fondi previsti dal Decreto del Ministro che assegna ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dei contributi finalizzati al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, tali fondi possono essere utilizzati per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il progetto

Per il Comune di Laurito, è stato assegnato un contributo di € 83.790,52, che verrà impiegato appunto per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e del patrimonio comunale.

L’Amministrazione Comunale, visti anche i termini previsti per l’avvio del cantiere, ha stabilito di mettersi subito al lavoro per garantire l’avvio dei lavori nei tempi previsti e sfruttare al meglio i fondi assegnati. Un importante progetto che consentirà di eseguire quelle opere che spesso i piccoli comuni non possono realizzare con i soli fondi di bilancio.