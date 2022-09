Ogliastro Cilento programma la messa in sicurezza della scuola di Eredita

E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di messa in sicurezza della scuola prima infanzia alla frazione di Eredita.

Messa in sicurezza della scuola dell’infanzia ad Eredita: ecco il progetto del Comune di Ogliastro Cilento

La progettazione che prevede una spesa complessiva pari a € 1.397.000,00 (di cui € 1.000.000,00 e € 397.000,00 di somme a disposizione) è stata finanziata grazie alle risorse Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnate agli Enti locali.

Il Comune di Ogliastro Cilento, intende realizzare degli interventi mirati alla scuola della prima infanzia al fine di garantire maggiore sicurezza ai bambini che frequentano la struttura, rendendo sempre di più gli spazi fruibili.

Decreto del Ministero delle Infrastrutture: ecco cosa prevede

Il Decreto del Mit prevede il cofinanziamento statale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2030.

Il decreto destina un importo massimo di finanziamento pari a € 100.000,00. I progetti ammessi, inoltre, devono essere previsti nella programmazione dell’Ente beneficiario richiedente.

Grazie a queste risorse il comune di Ogliastro Cilento potrà completare l’iter progettuale per la scuola di Eredita e successivamente provare ad intercettare le necessarie risorse per avviare i lavori.