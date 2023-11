“Laurino tra natura e cultura”: ok ad un progetto di educazione ambientale

Il Comune di Laurino, guidato dal sindaco Romano Gregorio, punta a realizzare il progetto di educazione ambientale “Laurino tra natura e cultura”, rivolto agli alunni ed ai cittadini del territorio comunale.

Gli obiettivi

L’obiettivo del progetto è quello di diffondere e consolidare il principio della responsabilità verso l’ambiente tra i più giovani attraverso la sensibilizzazione alle tematiche specifiche; si punta inoltre ad esplorare le pratiche tradizionali locali legate alla sostenibilità e al riciclaggio e ad identificare esempi di come le comunità nel passato gestivano le risorse e riducevano gli sprechi.

In particolare, il progetto mira ad approfondire e consolidare le conoscenze; coinvolgere la popolazione nei percorsi di educazione al consumo sostenibile e nel cambiamento degli stili di vita; aumentare la consapevolezza delle famiglie sugli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici.

Attraverso il coinvolgimento della popolazione scolastica nel alcolo dell’Impronta Ecologica si vuole, di fatto, formare una nuova coscienza ambientale per il miglioramento della qualità della vita e della salute. L’impronta ecologica è un indicatore che mette in relazione gli stili di vita di una popolazione con la quantità di natura necessaria per sostenerli e si sprime in ettari pro capite di superficie naturale produttiva utilizzata per soddisfare i nostri consumi e per assorbire i nostri rifiuti.

Le iniziative

Sono previste iniziative sul campo nell’ambito del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni o Attività laboratoriali di educazione ambientale; la stessa rappresenta uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del teritorio.

Il progetto ha i seguenti ambiti di intervento: