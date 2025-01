Laurino: incendio distrugge abitazione a Villa Littorio. Cane muore intrappolato tra le fiamme

Un grosso incendio è divampato nel cuore della notte nel cuore della frazione Villa Littorio di Laurino.

La dinamica

Un’ abitazione, sita nella centralissima via Costantinopoli, è stata completamente distrutta dalle fiamme e solo grazie alla fortuna non ci sarebbero feriti. Stando alle prime ricostruzioni della triste vicenda il cagnolino dei proprietari dell’appartamento riposava sulla sua copertina accanto al camino, ma dal focolare sarebbe partita una scintilla che avrebbe incendiato la coperta. Il cane, coinvolto dalle fiamme, ha iniziato a correre per tutta casa spaventato finendo, così, per fare da innesco in più punti dell’appartamento, morendo avvolto tra le fiamme.

Gli interventi

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che, alle prime luci dell’alba che hanno provato ad entrare in casa, dotati di bombole di ossigeno, per quantificare i danni che sembrano ingenti. Il rogo ha danneggiato anche le grondaie di una chiesa vicina all’appartamento. I caschi rossi stanno demolendo le ultime travi, la casa è completamente distrutta. I due proprietari, una coppia di coniugi, sono salvi per miracolo.