Trentinara, incendio in un’abitazione di via Erice

Un incendio, divampato questa sera in via Erice a Trentinara, ha spaventato residenti e passanti.

Le fiamme, sviluppatesi per cause in corso di accertamento, hanno finito per coinvolgere una casa.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli e, per garantire soccorso immediato in caso di necessità viste le fiamme alte, la pericolosità del rogo e i sospetti che qualcuno potesse essere all’interno dell’abitazione, anche l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio.

Fortunatamente non si sono registrati feriti in quanto l’abitazione era disabitata e vuota.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio, sono giunti tempestivamente anche i carabinieri della stazione di Roccadaspide, diretti dal m.llo Domenico Castiello.

Le Forze dell’Ordine stanno svolgendo tutte le indagini del caso.