Laurino, chiesta l’istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS

Il Comune di Laurino, guidato dal sindaco Romano Gregorio, ha richiesto l’istituzione di un Punto Utente Evoluto (PUE), uno sportello telematico dell’INPS, tramite il quale l’utente entra in contatto con un funzionario dell’INPS in modalità “web meeting” per usufruire dei servizi erogati dall’Istituto con il supporto di un funzionario appositamente autorizzato dal Comune aderente.

Nell’ambito dei progetti posti in essere dall’Istituto e finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il completamento del processo di trasformazione digitale dell’Inps, è previsto il progetto “PNRR 67 – Sportello Telematico Evoluto” finalizzato all’attivazione, presso altre pubbliche amministrazioni, di ulteriori punti di accesso telematici che consentono la gestione dell’informazione e l’erogazione dei servizi con il supporto del personale di dette amministrazioni in convenzione.

Laurino ha così approvato il relativo schema di convenzione con Inps, della durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo su volontà delle parti; la convenzione prevede inoltre che siano a carico del Comune con richiedente il costo relativo al consumo di energia elettrica e tutte le altre spese dirette ed indirette connesse alla realizzazione del “web meeting”.