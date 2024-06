Da Roma a Laurino in bici, il viaggio di tre amici a trentasette anni dalla prima volta

Un viaggio da Roma a Laurino nel segno del ricordo per tre amici originari di Laurino, che ben trentasette anni fa (nell’agosto del 1987) affrontarono un viaggio a tappe dal borgo cilentano alla capitale. Ad accomunare le due imprese sportive lo stesso mezzo di trasporto, la bicicletta, e l’amicizia di Simone Durante, Salvatore Durante e Pasquale Angione, rimasta inalterata al passare del tempo.

Dal Colosseo verso radici indissolubili

Un viaggio che andava completato, come afferma Simone ai nostri microfoni: “A novembre scorso ci siamo rivisti e, visto che frequentiamo tutti le bellezze del Cilento e abbiamo radici indissolubili, subito è nata subito l’idea di completare il viaggio con il ritorno verso Laurino”. La partenza simbolica è avvenuta domenica dalla piazza antistante il colosso Colosseo. Il viaggio sta continuando, articolato in sei tappe, tra i paesaggi più suggestivi del Lazio e della Campania. L’arrivo è previsto per il giorno 8 giugno a Laurino.

Il Cilento e la bicicletta

Ad animare questo viaggio avventuroso due passioni che si coniugano perfettamente insieme: il Cilento con i suoi tortuosi e la bicicletta. Simone Durante, infatti, non si pone limiti e spera che da questo tour ne possano nascere altri anche con tappe diverse, e con il coinvolgimento di nuovi amici.