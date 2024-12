A Laureana Cilento arriva l’albero di Natale di comunità: a realizzarlo saranno tutti i cittadini

Laureana Cilento si colora di magia grazie all’iniziativa del Forum dei Giovani. Con l’obiettivo di creare un simbolo tangibile di unità e partecipazione, i giovani del comune cilentano stanno lavorando alla realizzazione di un maestoso albero di comunità.

Il simbolo del Natale verrà collocato nell’atrio dell’ingresso principale del Comune. Si tratta di un’opera collettiva che invita tutti i cittadini, grandi e piccoli, a partecipare attivamente. Ognuno può contribuire donando palline colorate, fiocchi, fili, ghirlande, disegni, letterine e qualsiasi altro addobbo possa rendere l’albero ancora più speciale.

L’iniziativa

Questa iniziativa è un esempio di come la comunità possa unirsi per rendere il Natale un momento speciale per tutti. Chiunque voglia partecipare può donare gli addobbi natalizi presso il punto di raccolta allestito presso l’Ente situato in via Del Mercato.