Il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento lancia l’iniziativa: “Dona un sorriso ai nostri anziani”, ecco di cosa si tratta

“Il Natale è l’Amore in azione, ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale”, così scriveva Dole Evans Roger. Con questo spirito il Rotary Club e la sua presidente Santina De Vita invitano tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa, donando addobbi natalizi vecchi o nuovi oppure facendo una piccola donazione: un gesto semplice che può fare una grande differenza.

Ecco come si può contribuire

Si possono donare palline, luci, ghirlande, nastri e qualsiasi altro addobbo natalizio. Il punto di raccolta è allestito presso il portone del Convento dei Domenicani in via Nicodemo 24 a Vallo della Lucania, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00. La raccolta si concluderà il 3 dicembre. L’allestimento dell’albero di Natale porterà gioia ma anche un po’ di compagnia nelle giornate degli ospiti della RSA. Un gesto semplice ma dal grande significato perchè ogni addobbo donato è un segno di vicinanza e di affetto.

La raccolta degli addobbi è un’occasione per rafforzare il senso di comunità e di solidarietà e il Rotary Club Vallo della Lucania Cilento ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa, dimostrando che il Natale è un momento speciale per condividere e donare amore. Un ringraziamento speciale al personale della RSA di Massa di Lucania per il prezioso lavoro svolto ogni giorno a favore degli ospiti.