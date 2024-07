Cambio al vertice del Rotary Club Vallo della Lucania

Ieri sera il Rotary Club Vallo della Lucania ha visto un momento di grande importanza: il passaggio del collare dal presidente uscente Clelia Schiavo al nuovo presidente Santina De Vita. La cerimonia si è tenuta alle ore 20.00 presso il ristorante La Montanara, in un clima di convivialità e condivisione dei valori rotariani.

Questo evento ha rappresentato non solo l’annuale cambio di guida per il club, ma anche un’occasione per riflettere sul significato profondo del Rotary e sul suo impegno costante nel servire la comunità.

Il Rotary Club

Fondato nel 1905 a Chicago da Paul Harris, il Rotary è un’organizzazione mondiale di service club che riunisce imprenditori e professionisti, impegnati nel miglioramento della propria comunità e del mondo intero. Con oltre 1,4 milioni di soci in oltre 200 Paesi, il Rotary opera in molteplici aree di intervento, tra cui lo sviluppo economico e comunitario, la salute, l’educazione, la pace e la tutela dell’ambiente.

Il motto del Rotary, “Service Above Self”, ovvero “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, racchiude l’essenza della filosofia rotariana: la dedizione al bene comune e la volontà di mettere le proprie capacità e competenze al servizio degli altri.

Il passaggio di consegne a Vallo della Lucania

Clelia Schiavo, durante il suo anno di presidenza, ha guidato il club con dedizione e passione, portando avanti con successo numerosi progetti a favore della comunità locale. Il suo impegno e la sua leadership hanno lasciato un segno tangibile nel territorio e hanno rafforzato il ruolo del Rotary come punto di riferimento per la solidarietà e il volontariato.

Santina De Vita, la nuova presidente, assume il suo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza della grande responsabilità che le spetta. Forte della sua esperienza e del suo bagaglio di valori rotariani, è pronta a guidare il club verso nuove sfide e a realizzare nuovi progetti di service che contribuiranno a migliorare la vita delle persone e a rendere il mondo un posto migliore.

La cerimonia di ieri sera è stata anche l’occasione per celebrare il passaggio delle consegne del Rotary Interact Vallo della Lucania, il club dei giovani rotariani tra i 14 ed i 18 anni. La presidente uscente Grazia Lucia ha ceduto il testimone alla nuova presidente Chiara Castellano, che avrà il compito di guidare il gruppo dei giovani rotariani nella realizzazione dei numerosi progetti.

In linea con il motto annuale del Rotary International “La magia del Rotary”, scelto per il 2024/2025 dalla Presidente del Rotary International Stefanie Urchick, anche il Rotary Vallo della Lucania continuerà ad operare con dedizione e passione per costruire un futuro migliore per tutti.